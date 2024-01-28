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Сперцян и Вендел — лучшие игроки осенней части РПЛ по участию в голевых атаках

Сперцян и Вендел — лучшие игроки осенней части РПЛ по участию в голевых атаках
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Статистический оператор «РУСТАТ» опубликовал подборку лучших футболистов осенней части чемпионата России по количеству участий в результативных атаках.

Лидерами этого рейтинга стали атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и бразильский хавбек петербургского «Зенита» Вендел, на счету которых по 17 участий в голевых атаках. По 16 таких участий в активе сразу четверых игроков — нападающих Матео Кассьерры («Зенит»), Фёдора Чалова (ЦСКА), Константина Тюкавина («Динамо») и Максима Глушенкова («Локомотив»).

15 раз поучаствовал в результативных атаках «Спартака» атакующий полузащитник Квинси Промес, по 14 участий на счету нападающего «Краснодара» Джона Кордобы и полузащитника ЦСКА Ивана Облякова.

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