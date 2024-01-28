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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Бохум» благодаря хет-трику Фюллькруга

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Бохум» благодаря хет-трику Фюллькруга
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Завершился матч 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Бохум». Команды играли на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Беньямином Брандом (Герольцхофен, Германия). «Боруссия» добыла уверенную победу — 3:1.

«Шмели» вышли вперёд уже на седьмой минуте благодаря голу нападающего Никласа Фюллькруга с пенальти. Однако ещё до перерыва «Бохум» сравнял счёт — мяч в свои ворота отправил защитник дортмундцев Нико Шлоттербек.

«Боруссия» снова повела на 72-й минуте — голом отметился всё тот же Фюллькруг с передачи Марселя Забитцера. На 90+1-й минуте форвард «шмелей» реализовал ещё одну попытку с 11-метровой отметки и установил окончательные цифры на табло — 3:1.

На данный момент «Боруссия» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Дортмундцы набрали 36 очков за 19 туров. «Бохум», в свою очередь, располагается на 14-й строчке, имея в активе 20 очков.

Турнирная таблица Бундеслиги - 2023/2024
Германия - Бундеслига . 19-й тур
28 января 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
3 : 1
Бохум
Бохум
1:0 Фюллькруг – 7'     1:1 Шлоттербек – 45'     2:1 Фюллькруг – 72'     3:1 Фюллькруг – 90+1'    
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