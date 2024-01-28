Дортмундская «Боруссия» обыграла «Бохум» благодаря хет-трику Фюллькруга

Завершился матч 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Бохум». Команды играли на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Беньямином Брандом (Герольцхофен, Германия). «Боруссия» добыла уверенную победу — 3:1.

«Шмели» вышли вперёд уже на седьмой минуте благодаря голу нападающего Никласа Фюллькруга с пенальти. Однако ещё до перерыва «Бохум» сравнял счёт — мяч в свои ворота отправил защитник дортмундцев Нико Шлоттербек.

«Боруссия» снова повела на 72-й минуте — голом отметился всё тот же Фюллькруг с передачи Марселя Забитцера. На 90+1-й минуте форвард «шмелей» реализовал ещё одну попытку с 11-метровой отметки и установил окончательные цифры на табло — 3:1.

На данный момент «Боруссия» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Дортмундцы набрали 36 очков за 19 туров. «Бохум», в свою очередь, располагается на 14-й строчке, имея в активе 20 очков.