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«Факел» объявил о переходе вингера Багателии

«Факел» объявил о переходе вингера Багателии
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Воронежский «Факел» объявил о переходе на правах свободного агента 19-летнего вингера Луки Багателии.

Ранее Лука выступал за ставропольское «Динамо», в составе которого в минувшем сезоне российский футболист провёл 18 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами. Багателии 19 лет, он выступает на позиции левого и правого вингера.

«Факел» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 21 очко. В следующем матче в рамках внутреннего первенства воронежцы сыграют с «Пари Нижний Новгород» на выезде. Игра состоится в начале марта. Напомним, первым новичком «Факела» этой зимой стал игрок болгарского клуба «Крумовград» Райан Сенхаджи.

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