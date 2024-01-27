Гендиректор «Факела» разъяснил ситуацию с возвращением из «Ростова» Акбашева

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о причинах возвращения в клуб подписавшего летом 2023 года контракт с «Ростовом» атакующего полузащитника Романа Акбашева.

«Мы очень довольны, что Роман снова с нами. Мы изначально не хотели его отпускать, предлагали ему продлить контракт с «Факелом». Он решил подождать и выдержать паузу, а потом ему поступило предложение из «Ростова». Понятно, что те деньги, которые они предложили, были больше, чем у нас. Но в «Ростове» Рома не получил игровой практики, на которую рассчитывал. Он попросил руководство «Ростова» отпустить его, и ему пошли навстречу. Когда мы об этом узнали, то предложили контракт на наших условиях. Он согласился и вернулся в «Факел», — приводит слова Асхабадзе Sport24.

32-летний атакующий полузащитник Роман Акбашев выступал за воронежский «Факел» с июля 2020 года по июль 2023 года. Летом 2023 года футболист не стал продлевать контракт с клубом из Воронежа, заключив соглашение с «Ростовом» на правах свободного агента. В составе жёлто-синих Акбашев провёл 12 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

17 января 2024 года официальный телеграм-канал «Ростова» объявил об уходе Акбашева из клуба, в тот же день пресс-служба «Факела» сообщила о возвращении Романа в состав воронежцев.