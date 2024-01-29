Луис Суарес отметился дебютным голом за «Интер Майами»

В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются «Аль-Хиляль» и «Интер Майами». Команды играют на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес отметился голом на 34-й минуте. Таким образом, этот мяч стал для уругвайца первым, забитым в футболке американского клуба.

Последним клубом Суареса был «Гремио». В прошлом сезоне форвард принял участие в 33 матчах бразильской Серии А, в которых отметился 17 голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с клубом из МЛС действует до конца этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

Напомним, за американский клуб выступают сразу несколько бывших партнёров Суареса по «Барселоне» — Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс.