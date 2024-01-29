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Луис Суарес отметился дебютным голом за «Интер Майами»

Луис Суарес отметился дебютным голом за «Интер Майами»
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В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются «Аль-Хиляль» и «Интер Майами». Команды играют на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес отметился голом на 34-й минуте. Таким образом, этот мяч стал для уругвайца первым, забитым в футболке американского клуба.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
29 января 2024, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
2-й тайм
3 : 3
Интер Майами
Майами, США
1:0 Митрович – 10'     2:0 Аль-Хамдан – 13'     2:1 Суарес – 34'     3:1 Майкл – 44'     3:2 Месси – 54'     3:3 Руис – 55'    

Последним клубом Суареса был «Гремио». В прошлом сезоне форвард принял участие в 33 матчах бразильской Серии А, в которых отметился 17 голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с клубом из МЛС действует до конца этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

Напомним, за американский клуб выступают сразу несколько бывших партнёров Суареса по «Барселоне» — Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

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