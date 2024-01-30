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Сенегал — Кот-д'Ивуар. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Сенегал — Кот-д'Ивуар: Кессье сравнял счёт, реализовав пенальти

Сенегал — Кот-д'Ивуар: Кессье сравнял счёт, реализовав пенальти
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Продолжается матч 1/8 финала Кубка африканских наций, в котором встречаются сборные Сенегала и Кот-д'Ивуара. Команды играют на стадионе «Стад Шарль Конан Банни» в Ямусукро (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени.

В самом начале встречи, на четвёртой минуте, нападающий сборной Сенегала Хабиб Диалло с передачи Садио Мане открыл счёт в матче, выведя свою команду вперёд. В концовке встречи, на 86-й минуте, Франк Кессье реализовал пенальти, сравняв счёт — 1:1.

Кубок африканских наций . 1/8 финала
29 января 2024, понедельник. 23:00 МСК
Сенегал
Перерыв
1 : 1
ДВ
Кот-д'Ивуар
1:0 Диалло – 4'     1:1 Кессье – 86'    

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

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