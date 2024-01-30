Сенегал — Кот-д'Ивуар: Кессье сравнял счёт, реализовав пенальти

Продолжается матч 1/8 финала Кубка африканских наций, в котором встречаются сборные Сенегала и Кот-д'Ивуара. Команды играют на стадионе «Стад Шарль Конан Банни» в Ямусукро (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени.

В самом начале встречи, на четвёртой минуте, нападающий сборной Сенегала Хабиб Диалло с передачи Садио Мане открыл счёт в матче, выведя свою команду вперёд. В концовке встречи, на 86-й минуте, Франк Кессье реализовал пенальти, сравняв счёт — 1:1.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.