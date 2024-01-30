Тысячи фанатов сборной Кот-д'Ивуара празднуют выход команды в четвертьфинал Кубка Африки

Тысячи болельщиков сборной Кот-д'Ивуара празднуют выход своей команды в четвертьфинал Кубка Африки. Напомним, на стадии 1/8 финала сборная Кот-д'Ивуара в серии послематчевых обыграла национальную команду Сенегала.

Сборная Кот-д'Ивуара в четвертьфинале Кубка африканских наций сыграет с победителем пары Мали — Буркина Фасо.

Напомним, по итогам групповой стадии турнира сборная Кот-д'Ивуара заняла третье место, набрав 3 очка. Команда одержала одну победу и потерпела два поражения.

В 2024 году Кубок Африки проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре. Поединки турнира проводятся на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро).

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