Победитель Кубка Африки не дошёл даже до четвертьфинала! Команда Мане вылетела драматично

Сборная Кот-д’Ивуара на Кубке Африки — боль. Хозяин турнира кое-как выбрался из группы с третьего места, показывая при этом не самый качественный футбол. Хотя по составу ивуарийцы — чуть ли не сильнейшая команда турнира. Эпичности добавляет то, что главного тренера сборной Жана-Луи Гассе и его помощника Гислена Прантана уволили из-за плохих результатов прямо по ходу турнира. В 1/8 финала Кот-д'Ивуару предстояла встреча с действующим обладателем трофея — Сенегалом. Топ-вывеска. Что же вышло по игре?

Начало матча — олицетворение всего турнира для Кот-д’Ивуара. Уже на четвёртой минуте ивуарийцы пропустили гол. Лидер сборной Сенегала Садио Мане точно отдал пас в штрафную, а Хабиб Диалло выиграл борьбу у защитников и пробил в верхний ближний угол. И нельзя сказать, что вышло неожиданно.

Сенегал — Кот-д’Ивуар — 1:1 (4:5) Фото: twitter.com/CAF_Online

А что было дальше? Тяжёлая игра. И Сенегал, и Кот-д’Ивуар почти не создавали моментов. Кубок Африки на групповом этапе дал понять: даже если у твоей команды топ-состав, это не значит, что в игре сборной будет присутствовать мысль. Описание точно отражает ивуарийцев. А вот у сенегальцев хотя бы есть топ-защита. За три матча в группе они пропустили всего один мяч, да и по игре выглядят неплохо. Калиду Кулибали, Абду Диалло, Мусса Ньякате. Лучшая оборона турнира — как по именам, так и по игре.

Первый тайм открылся голом, а завершился единственным опасным моментом Кот-д’Ивуара. Секо Фофана оказался с мячом в штрафной и пробил, но на месте находился Эдуард Менди. Кстати, оба футболиста могли на клубном уровне выступать в топ-лиге Европы, однако сейчас радуют болельщиков в Саудовской Аравии.

Удивительно, но старт второго тайма остался за Сенегалом. Это при том, что отыгрываться нужно было хозяевам Кубка Африки. Уже на второй минуте Хабиб Диалло упустил шанс оформить дубль, разобравшись в штрафной и пробив по воротам ивуарийцев. Однако на месте оказался Яхья Фофана. Был также момент с возможным пенальти в ворота Сенегала, но судья Пьер Атчо нарушения не увидел. Да и в целом до 70-75-й минуты сохранялось ощущение, что Сенегал всё контролирует. Команда Алиу Сиссе создала несколько моментов, но удачи не хватало Ламину Камара, Исмаилу Якобсу и Садио Мане.

А в последние 15 минут основного времени Кот-д’Ивуар уже включился на полную. Это совпало с выходом классных футболистов со скамейки: Аллер, Кессье, Пепе, Куаме. Видимо, у оставшегося тренерского штаба Кот-д’Ивуара был план кинуть свежих топов на концовку встречи. Хозяева включили мощное давление, создавали реально опасные моменты, а Сенегал будто не ожидал подобного.

Всё закончилось логично: Николя Пепе ворвался в штрафную, но голкипер Менди сбил вингера ивуарийцев. Судья Атчо сначала не поставил пенальти, но после просмотра VAR изменил решение. К «точке» подошёл Франк Кессье. Получилась интересная дуэль между вратарём и защитником саудовского «Аль-Ахли». И выиграл её футболист ивуарийцев. 1:1 — игра перешла в дополнительное время.

Сенегал — Кот-д’Ивуар — 1:1 (4:5) Фото: twitter.com/CAF_Online

Первый экстра-тайм уже не мог проходить на высоких скоростях. Всё же обе сборные устали. Старания от команд было много, но вот моментов — не очень. Вспоминается разве что шанс Мане в концовке, когда голкипер ивуарийцев Фофана совершил сейв после удара Садио вплотную. Во втором экстра-тайме также неплохой момент возник у хозяев Кубка Африки, но в целом команды понимали, что серия пенальти — наиболее вероятный сценарий. Так и вышло.

Послематчевые пенальти — настоящий нерв для обеих сборных. Было тяжело смотреть на переживающих болельщиков команд, тренерские штабы и тех игроков, которые уже не могли помочь. Удача улыбнулась хозяевам — они реализовали все пять пенальти. А вот у Сенегала свою попытку запорол Мусса Ньякате — он угодил в штангу. Примечательно, что голкипер сенегальцев Менди трижды угадывал направление удара игроков Кот-д’Ивуара, но ни разу не спас.

Сенегал — Кот-д’Ивуар — 1:1 (4:5) Фото: cafonline.com

Сенегал выигранный в прошлый раз Кубок Африки уже не защитит. А Кот-д’Ивуар, несмотря на плохую игру в группе, увольнение тренера и неровный матч в 1/8 финала, идёт дальше. Везение сопутствует хозяевам турнира. Посмотрим, насколько его хватит.