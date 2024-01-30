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Мане жёстко подкатился под игрока сборной Кот-д'Ивуара, отделавшись жёлтой карточкой

Мане жёстко подкатился под игрока сборной Кот-д'Ивуара, отделавшись жёлтой карточкой
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Завершился матч Кубка африканских наций, в котором действующий чемпион Сенегал встречался с Кот-д'Ивуаром. Команды играли на стадионе «Стад Шарль Конан Банни» в Ямусукро (Кот-д'Ивуар). Основное время матча закончилось со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты Кот-д'Ивуара — 5:4.

Уже на девятой минуте матча Сенегал мог остаться в меньшинстве. Лидер команды Садио Мане в центре поля пошёл в жёсткий подкат против хавбека ивуарийцев Ибраима Сангаре. Однако за данный фол сенегалец получил от арбитра лишь жёлтую карточку.

Фото: Скриншот трансляции матча Сенегал — Кот-д'Ивуар

Фото: Скриншот трансляции матча Сенегал — Кот-д'Ивуар

Отметим, что Мане активно начал встречу с Кот-д'Ивуаром. Помимо грубого фола на старте игры форвард отметился голевой передачей на Хабиба Диалло на четвёртой минуте. Лидер национальной сборной также сумел реализовать свою попытку в серии послематчевых пенальти.

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