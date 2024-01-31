«Челси» получил от «Фулхэма» запрос по аренде Брои

«Фулхэм» в эти минуты предпринимает попытку по подписанию нападающего «Челси» Армандо Брои. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «дачники» хотят взять 22-летнего форварда в аренду до конца нынешнего сезона. Также бело-чёрные предлагают «Челси» включить в сделку опцию выкупа.

Отмечается, что лондонцы не заинтересованы во временном расставании с албанцем. «Синие» отклонили похожее предложение от «Вулверхэмптона» во вторник, 30 января.

Албанец находится в системе «Челси» с 2009 года. В текущем сезоне форвард провёл за «синих» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.