Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» получил от «Фулхэма» запрос по аренде Брои

«Челси» получил от «Фулхэма» запрос по аренде Брои
Аудио-версия:
Комментарии

«Фулхэм» в эти минуты предпринимает попытку по подписанию нападающего «Челси» Армандо Брои. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «дачники» хотят взять 22-летнего форварда в аренду до конца нынешнего сезона. Также бело-чёрные предлагают «Челси» включить в сделку опцию выкупа.

Отмечается, что лондонцы не заинтересованы во временном расставании с албанцем. «Синие» отклонили похожее предложение от «Вулверхэмптона» во вторник, 30 января.

Албанец находится в системе «Челси» с 2009 года. В текущем сезоне форвард провёл за «синих» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

Материалы по теме
«Челси» оценивает Брою в € 60 млн
Материалы по теме
Легенда осталась без клуба! До закрытия трансферного окна меньше двух суток! LIVE
Live
Легенда осталась без клуба! До закрытия трансферного окна меньше двух суток! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android