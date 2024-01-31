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Итальянский суд смягчил наказание для «Удинезе» из-за расизма в адрес Меньяна

Итальянский суд смягчил наказание для «Удинезе» из-за расизма в адрес Меньяна
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Национальный спортивный апелляционный суд частично удовлетворил апелляцию «Удинезе», который просил смягчить наказание, наложенное на клуб по причине проявления расизма со стороны его болельщиков в адрес вратаря «Милана» Мика Меньяна. Об этом сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, отменено предыдущее решение о том, что «Удинезе» должен провести без зрителей матч 23-го тура чемпионата Италии с «Монцей», который состоится 3 февраля. Вместо этого во время этого матча, а также во время игры 25-го тура Серии А с «Кальяри» (18 февраля) «Удинезе» должен будет закрыть свою трибуну «Курва Норд».

Напомним, вратарь «Милана» Меньян в матче 21-го тура Серии А (3:2) пожаловался судье на расистские оскорбления в свой адрес, исходившие от болельщиков «Удинезе». Голкипер отправился в подтрибунное помещение, не желая продолжать игру, но товарищи по команде уговорили его вернуться. Встреча была остановлена на пять минут, после чего продолжилась.

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