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Шитов — о переходе Кругового в ЦСКА: я бы тоже предпочёл играть

Шитов — о переходе Кругового в ЦСКА: я бы тоже предпочёл играть
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Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов прокомментировал решение защитника петербургского «Зенита» Данила Кругового перейти в московский ЦСКА.

«Удивил ли переход Кругового в ЦСКА? Никто не знает подробности этого перехода, но Данил получал мало игровой практики в «Зените». А любой футболист хочет играть. Круговой долго был в питерском клубе, и пришёл момент, когда он выбрал играть в футбол, а не сидеть в запасе. Как бы я поступил на его месте? Тоже предпочёл бы играть. Мы же не просто так в футбол пришли», – приводит слова Шитова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в этом месяце стало известно, что защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой подписал контракт с московским ЦСКА до лета 2028 года. В июне у футболиста истечёт соглашение с сине-бело-голубыми, после чего он отправится в стан армейцев. Отметим, что сейчас Круговой тренируется со второй командой «Зенита».

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