Дэнни Мёрфи: я бы отдал Месси пост главного тренера «Барселоны»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи считает, что аргентинский нападающий Лионель Месси мог бы занять пост главного тренера «Барселоны».

«Я бы отдал эту должность Месси, фанаты сразу же поддержали меня. Всё, к чему он прикасается, превращается в золото. Он был послан на эту землю, чтобы совершать удивительные вещи. И это не остановится на менеджменте», — приводит слова Мёрфи Daily Mail.

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Напомним, ранее главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что покинет занимаемую должность по окончании сезона. Напомним, Месси выступал за «Барселону» с 2005 по 2021 год. В летнее трансферное окно-2023 аргентинский нападающий перешёл из французского «ПСЖ» в «Интер Майами».

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