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Дэнни Мёрфи: я бы отдал Месси пост главного тренера «Барселоны»

Дэнни Мёрфи: я бы отдал Месси пост главного тренера «Барселоны»
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи считает, что аргентинский нападающий Лионель Месси мог бы занять пост главного тренера «Барселоны».

«Я бы отдал эту должность Месси, фанаты сразу же поддержали меня. Всё, к чему он прикасается, превращается в золото. Он был послан на эту землю, чтобы совершать удивительные вещи. И это не остановится на менеджменте», — приводит слова Мёрфи Daily Mail.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, ранее главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что покинет занимаемую должность по окончании сезона. Напомним, Месси выступал за «Барселону» с 2005 по 2021 год. В летнее трансферное окно-2023 аргентинский нападающий перешёл из французского «ПСЖ» в «Интер Майами».

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