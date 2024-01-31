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Аль-Наср — Интер Майами, 1 февраля 2024 года: состоится ли матч Роналду и Месси, травма Криштиану, подробности, онлайн

Матч Роналду и Месси превратился в скандал! Он вообще состоится? LIVE
Никита Паглазов
Состоится ли матч Роналду и Месси? LIVE
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Кажется, Криштиану не сыграет из-за травмы. А как же последняя встреча легенд?!

Друзья, всем привет! Помимо зимнего трансферного окна, у футбольных болельщиков в последние дни было ещё одно развлечение — ожидание, вероятно, последнего матча с участием Криштиану Роналду и Лионеля Месси. «Аль-Наср» пригласил «Интер Майами» на предсезонный матч, чтобы сорвать куш и организовать встречу главных звёзд XXI века.

Матч должен был состояться 1 февраля, но теперь к нему большие вопросы. По последней информации, участия в игре не примет Роналду. Криштиану в последнее время восстанавливается после травмы. Именно из-за этого сорвался матч «Аль-Насра» с новой командой Леонида Слуцкого в Китае. А теперь под угрозой оказалась и главная игра недели.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
01 февраля 2024, четверг. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Не начался
Интер Майами
Майами, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Состоится ли матч? И если да, то правда ли в нём не сыграет Роналду? Следим за последними новостями вместе. Присоединяйтесь!

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Live Никита Паглазов

Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру лично сообщил, что Роналду пропустит встречу. «Роналду находится на заключительной стадии своего восстановления, чтобы присоединиться к команде. В ближайшие несколько дней мы поймём, сможет ли он начать работу в общей группе. Но Криштиану пропустит предстоящую встречу», — цитирует специалиста Globo.

Фото: Gualter Fatia/Getty Images

18:09 Никита Паглазов

🔥Что вообще произошло?

В четверг, 1 февраля, «Аль-Наср» и «Интер Майами» сыграют товарищеский матч в Эр-Рияде. Игру рассматривали как «последний танец» Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Однако издание Goal сообщило громкую новость: португалец не сыграет в матче! Причина — мышечное повреждение Роналду. «Аль-Наср» не готов рисковать здоровьем 38-летнего футболиста и не собирается выпускать его на поле.

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