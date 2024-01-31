Кажется, Криштиану не сыграет из-за травмы. А как же последняя встреча легенд?!

Матч Роналду и Месси превратился в скандал! Он вообще состоится? LIVE

Друзья, всем привет! Помимо зимнего трансферного окна, у футбольных болельщиков в последние дни было ещё одно развлечение — ожидание, вероятно, последнего матча с участием Криштиану Роналду и Лионеля Месси. «Аль-Наср» пригласил «Интер Майами» на предсезонный матч, чтобы сорвать куш и организовать встречу главных звёзд XXI века.

Матч должен был состояться 1 февраля, но теперь к нему большие вопросы. По последней информации, участия в игре не примет Роналду. Криштиану в последнее время восстанавливается после травмы. Именно из-за этого сорвался матч «Аль-Насра» с новой командой Леонида Слуцкого в Китае. А теперь под угрозой оказалась и главная игра недели.

Состоится ли матч? И если да, то правда ли в нём не сыграет Роналду? Следим за последними новостями вместе. Присоединяйтесь!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.