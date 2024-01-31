Матч Роналду и Месси превратился в скандал! Он вообще состоится? LIVE

Друзья, всем привет! Помимо зимнего трансферного окна, у футбольных болельщиков в последние дни было ещё одно развлечение — ожидание, вероятно, последнего матча с участием Криштиану Роналду и Лионеля Месси. «Аль-Наср» пригласил «Интер Майами» на предсезонный матч, чтобы сорвать куш и организовать встречу главных звёзд XXI века.
Матч должен был состояться 1 февраля, но теперь к нему большие вопросы. По последней информации, участия в игре не примет Роналду. Криштиану в последнее время восстанавливается после травмы. Именно из-за этого сорвался матч «Аль-Насра» с новой командой Леонида Слуцкого в Китае. А теперь под угрозой оказалась и главная игра недели.
Состоится ли матч? И если да, то правда ли в нём не сыграет Роналду? Следим за последними новостями вместе. Присоединяйтесь!
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Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру лично сообщил, что Роналду пропустит встречу. «Роналду находится на заключительной стадии своего восстановления, чтобы присоединиться к команде. В ближайшие несколько дней мы поймём, сможет ли он начать работу в общей группе. Но Криштиану пропустит предстоящую встречу», — цитирует специалиста Globo.
Фото: Gualter Fatia/Getty Images
🔥Что вообще произошло?
В четверг, 1 февраля, «Аль-Наср» и «Интер Майами» сыграют товарищеский матч в Эр-Рияде. Игру рассматривали как «последний танец» Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Однако издание Goal сообщило громкую новость: португалец не сыграет в матче! Причина — мышечное повреждение Роналду. «Аль-Наср» не готов рисковать здоровьем 38-летнего футболиста и не собирается выпускать его на поле.