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Хетафе — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Мадридский «Реал» благодаря дублю Хоселу обыграл «Хетафе» и возглавил Ла Лигу

Мадридский «Реал» благодаря дублю Хоселу обыграл «Хетафе» и возглавил Ла Лигу
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Сегодня, 2 февраля, проходил перенесённый матч 20-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Хетафе» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Игра началась в 23:00 по московскому времени. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу мадридцев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 14-й минуте Лукас Васкес на правом фланге получил пас от Федерико Вальверде, ушёл на рывке от опекавшего его защитника и навесил на линию вратарской. Голкипер не стал выходить, а Хоселу перевисел защитника и головой расстрелял ворота. На 56-й минуте Джуд Беллингем в середине поля придержал атаку, дождался подключения Ферлана Менди и отдал ему на ход. Ферлан ушёл от опекуна и покатил на Винисиуса Жуниора, который нашёл передачей на радиусе штрафной Хоселу. Нападающий мадридцев поймал на встречном движении защитника, ушёл чуть левее и низом точно пробил в дальний угол.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

На данный момент после 22 сыгранных матчей испанской Примеры «Хетафе» располагается на 10-м месте с 29 очками. Мадридский «Реал» находится на первой строчке с 57 очками.

Турнирная таблица Примеры сезона-2023/2024
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