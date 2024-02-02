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Таджикистан проиграл Иордании и выбыл из розыгрыша Кубка Азии — 2024

Таджикистан проиграл Иордании и выбыл из розыгрыша Кубка Азии — 2024
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Сегодня, 2 февраля, прошёл матч 1/4 финала Кубка Азии между национальными командами Таджикистана и Иордании. Игру принимал стадион «Ахмед бин Али» (Аль-Райан, Катар). Главным арбитром встречи выступил китайский рефери Фу Мин. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 по московскому времени.

Первый тайм прошёл без забитых мячей, команды ушли в раздевалки при счёте 0:0. Во второй половине встречи Иордания вырвалась вперёд благодаря автоголу Вахдата Ханонова. Этот забитый мяч стал единственным в матче, Иордания прошла в полуфинал Кубка Азии, а Таджикистан завершил своё выступление на турнире.

Отметим, что сборная Таджикистана в 1/8 финала турнира обыграла национальную команду Объединённых Арабских Эмиратов (1:1, 5:3 по пенальти). Сборная Иордании, в свою очередь, в 1/8 финала оказалась сильнее Ирака (3:2).

Кубок Азии . 1/4 финала
02 февраля 2024, пятница. 14:30 МСК
Таджикистан
Окончен
0 : 1
Иордания
0:1 Ханонов – 66'    
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