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В раздевалке «Реала» выросла уверенность в переходе Мбаппе в клуб

В раздевалке «Реала» выросла уверенность в переходе Мбаппе в клуб
Мбаппе
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У игроков мадридского «Реала» появилась большая уверенность в том, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе перейдёт в клуб грядущим летом. Об этом сообщает Relevo.

«Вы сами видите, что происходят определённые движения в эту сторону. Что-то происходит и прямо сейчас», — приводит источник слова футболистов «сливочных».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Подчёркивается, что команда испытывает положительный настрой в связи с приближающимся переходом Мбаппе в «Реал»

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что руководство «Королевского клуба» по-прежнему активно контактирует с французским футболистом, однако стороны не могут согласовать сумму оклада 25-летнего нападающего и финансовую сторону сделки в целом.

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