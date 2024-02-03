Фабрицио Романо дал инсайд по будущему Килиана Мбаппе

Популярный журналист и инсайдер Фабрицио Романо поделился инсайдом по будущему нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в контексте слухов о его возможном переходе в мадридский «Реал».

«За кулисами мадридский „Реал“ ведёт очень усердную работу и переговоры по подписанию контракта с Килианом Мбаппе. „Реал“ начал это», — заявил Романо в соцсети Х (ранее Twitter). Инсайдер также добавил, что «ПСЖ» и «Реал» ожидают решения от француза в самое ближайшее время.

В нынешнем сезоне Мбаппе во всех турнирах за клуб сыграл 28 матчей, в которых забил 29 мячей и отдал семь результативных передач. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 180 млн.

Ранее сообщалось, что стороны не могут согласовать сумму оклада Килиана Мбаппе и финансовую сторону сделки.

Мбаппе дал автограф сыну Александра Кержакова после матча ЛЧ