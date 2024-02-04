Умер последний участник финального матча ЧМ-1958 Курт Хамрин

Бывший футболист сборной Швеции Курт Хамрин умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщается на сайте Шведского футбольного союза.

«Нас покинула одна из величайших икон шведского футбола. Хамрин сыграл важную роль в завоевании шведами серебра чемпионата мира в 1958 году. Он является легендой АИКа и «Фиорентины». Наши мысли обращены к семье и друзьям Курта», — говорится в сообщении.

Курт Хамрин родился 19 ноября 1934 года в Стокгольме. За свою карьеру выступал за шведские АИК и «Стокгольм», а также итальянские «Ювентус», «Падову», «Фиорентину», «Милан» и «Наполи».

Он входит в десятку лучших бомбардиров Серии А в истории. Вице-чемпион мира 1958 года в составе сборной Швеции, уступив в финале сборной Бразилии с Пеле в составе (2:5) был последним живым участником финального матча на том турнире. В начале января текущего года на 93-м году жизни умер бразилец Марио Загалло. С 1953 по 1965 год Хамрин сыграл за сборную Швеции 32 матча, в которых забил 17 мячей.

Финал чемпионата мира по футболу 1958 года состоялся 29 июня 1958 года на стадионе «Росунда» в Стокгольме. Матчи турнира прошли в 12 городах центральной и южной Швеции.