В ЦСКА опровергли переговоры со «Спартаком» по трансферу Помазуна

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о возможном переходе голкипера красно-синих Ильи Помазуна в «Спартак». Помазун выступает на правах аренды за «Урал».

«Переговоров между клубами нет. Илья сейчас в аренде, контракт с нами долгосрочный. Наверняка агент Ильи делает свою работу по будущему своего клиента, о чём и ранее были комментарии в СМИ, это обычные процессы. Но, повторюсь, до нас они пока не доходили, поэтому на данном этапе вопросы об интересе к футболисту не к ЦСКА», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что переговоры между «Спартаком» и ЦСКА по трансферу Помазуна находятся на довольно продвинутой стадии. Отмечалось, что сделка, возможно, уже будет оформлена в ближайшее время, сам переход должен состояться летом, когда закончится аренда голкипера в «Урале».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Илья Помазун провёл 18 матчей. Также на счету голкипера четыре игры в Фонбет Кубке России.