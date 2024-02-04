Тен Хаг: я говорил, что «Манчестер Юнайтед» ждёт светлое будущее

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о прогрессе молодых игроков своей команды по итогам матча 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором манкунианцы в родных стенах разгромили «Вест Хэм» — 3:0.

«Я последние пару месяцев говорил, что «МЮ» ждёт светлое будущее. Мы способны играть в динамичный футбол. Сегодняшние голы показали, что у молодых футболистов высокий потенциал. Все игрок растут с каждым матчем, выходят на более высокий уровень. Когда они наслаждаются футболом, у команды появляется уверенность», — приводит слова тен Хага BBC.

После 23 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и занимает шестое место. «Вест Хэм» после аналогичного количества матчей в АПЛ заработал 36 очков и расположился на седьмой строчке. Лидирует в чемпионате Англии «Ливерпуль» (51).