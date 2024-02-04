«Мы играли намного лучше». Тренер «Вест Хэма» — о разгромном поражении от «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес поделился эмоциями от матча 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда на выезде разгромно проиграла «Манчестер Юнайтед» — 0:3.

«Не думаю, что счёт справедлив. Наша игра в целом была намного лучше. Я доволен тем футболом, который мы демонстрировали. Однако в то же время недоволен другими аспектами, например, плохой реализацией моментов. Сегодня мы играли лучше соперника», – приводит слова Мойеса BBC.

После 23 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и занимает шестое место. «Вест Хэм» после аналогичного количества матчей в АПЛ заработал 36 очков и расположился на седьмой строчке. Лидирует в чемпионате Англии «Ливерпуль» (51).