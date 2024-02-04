Анчелотти: тяжело раз за разом оставлять Модрича на скамейке запасных

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игровом времени полузащитника своей команды Луки Модрича. Отметим, что 38-летний футболист в новом году выходил на поле в стартовом составе лишь в двух матчах из восьми.

«Очень трудно раз за разом оставлять такую легенду, как Лука, на скамейке запасных. Я могу ему только сказать спасибо за всё, что он сделал за время моего пребывания в мадридском клубе. Меня действительно расстраивает то, что Лука не так часто появляется на поле. Тяжёлая ситуация», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

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Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «сливочных» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и пятью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.