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Ромарио заявил, что только два игрока в истории были лучше, чем он

Ромарио заявил, что только два игрока в истории были лучше, чем он
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Бывший футболист сборной Бразилии Ромарио сравнил себя со всеми другими футболистами в истории. Именитый бразилец заявил, что лишь двое футболистов сильнее, чем он.

«По моему мнению, в истории футбола есть только два игрока которые были лучше меня. Это Пеле и Марадона», — приводит слова Ромарио Barca Universal на своей страничке в Х (ранее Twitter).

Ромарио трижды выигрывал чемпионат Нидерландов в составе ПСВ и дважды становился чемпионом Испании с «Барселоной». В 1994 году Ромарио выиграл со сборной Бразилии чемпионат мира, став лучшим игроком турнира.

Намомним, сейчас в живых не осталось ни Марадоны, ни Пеле. Бразилец скончался в возрасте 82 лет из-за онкологи, а Марадона умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.

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