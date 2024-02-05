Агент Джикии рассказал, какие у Абаскаля есть претензии к футболисту

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы центрального защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, поделился информацией о том, по какой причине главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль не видит его клиента в составе.

«Генеральный директор «Спартака» Малышев на этих сборах решил организовать встречу между Абаскалем и Джикией. Сам Малышев на ней тоже присутствовал и был очень удивлён, что эта встреча стала первой личной встречей между тренером и игроком. Разговор был непростой, серьёзный и обстоятельный. Многие вещи обе стороны услышали в первый раз. Каждый высказал то, что думает об этой ситуации.

Как Абаскаль объясняет, что не видит Джикию в составе? Он объясняет это физической активностью — по мнению Абаскаля, Георгий мало бегает. Но Джикия никогда не был бегунком, не бегал туда-сюда. Может быть, годы берут своё, но Джикия начал играть за счёт головы — он думающий защитник. Я часто слышу, что надо больше бегать, но надо знать, когда и куда бежать. Я считаю, что по мысли и уму Джикия на голову выше своих конкурентов по позиции. Я не хочу критиковать других ребят, не хочу продолжать дискуссию по поводу Дуарте и его регулярных ошибок. Не хочу обсуждать медлительного Бабича, хотя он статный защитник, уже игрок сборной. Но это моя субъективная точка зрения, я имею на неё право. Но я уверен, что мы всё преодолеем. Мы впервые попали в такую ситуацию, но всё будет нормально», — сказал Шпинёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности 30-летний защитник провёл на поле 706 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 мая 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.