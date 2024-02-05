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Райо Вальекано — Севилья. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Виноват Алисон или ван Дейк? И явно курица из Саус Парка. ХиТ#171

Виноват Алисон или ван Дейк? И явно курица из Саус Парка. ХиТ#171
Аудио-версия:
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Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.

Описание и тайм-коды:

00:00 — Привет, «МЮ»!
00:33 — Почему «Арсенал» был так хорош? А что не сработало у «Ливерпуля»?
24:40 — Говорим о «Челси» (стараемся без мата)
42:26 — Разбор матча «Интер» – «Ювентус». И почему это называют дерби
01:02:04 — Внезапно в подкаст врывается «Аякс». Ну и Хендерсон, само собой
01:19:01 — Кирилл нашёл слабость «Реала», а Гришу подставил «Атлетико»

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Гриша объясняет, в чём величие фанатов «Шеффилда».

Кирилл нашел идеальный пример того, как не надо выходить один на один.

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