Виноват Алисон или ван Дейк? И явно курица из Саус Парка. ХиТ#171

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.
Описание и тайм-коды:
00:00 — Привет, «МЮ»!
00:33 — Почему «Арсенал» был так хорош? А что не сработало у «Ливерпуля»?
24:40 — Говорим о «Челси» (стараемся без мата)
42:26 — Разбор матча «Интер» – «Ювентус». И почему это называют дерби
01:02:04 — Внезапно в подкаст врывается «Аякс». Ну и Хендерсон, само собой
01:19:01 — Кирилл нашёл слабость «Реала», а Гришу подставил «Атлетико»
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Гриша объясняет, в чём величие фанатов «Шеффилда».
Кирилл нашел идеальный пример того, как не надо выходить один на один.
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