Такэхиро Томиясу подпишет с «Арсеналом» новый долгосрочный контракт — Романо

Японский защитник «Арсенала» Такэхиро Томиясу подпишет с лондонским клубом новый долгосрочный контракт, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, в самое ближайшее время «Арсенал» объявит о достигнутой договорённости с 25-летним футболистом. Напомним, Томиясу перешёл в «Арсенал» из «Болоньи» в 2021 году. В текущем сезоне защитник провёл за «канониров» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

«Арсенал» после 23 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 49 очков. Лидирует «Ливерпуль» (51 очко).