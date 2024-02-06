Экс-игрок «Барселоны» Глеб: раньше не видел себя тренером, но теперь хочется попробовать

Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны», «Крыльев Советов» и сборной Беларуси Александр Глеб признался, что хотел бы попробовать себя в роли тренера, хотя раньше его никогда не тянуло к тренерской работе.

«Раньше не представлял себя тренером. Я понимаю, что тренерская деятельность в корне отличается от карьеры футболиста. Перед тренером стоит очень много задач и вопросов, которые нужно стараться решать. Надо уделять этому ещё больше времени, чем в бытность футболистом: учиться и развиваться. Работать тренером очень непросто. Хочется закончить обучение и попробовать себя в этом качестве, а там будет видно», — сказал Александр Глеб в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.