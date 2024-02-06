Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Барселоны» Глеб: раньше не видел себя тренером, но теперь хочется попробовать

Экс-игрок «Барселоны» Глеб: раньше не видел себя тренером, но теперь хочется попробовать
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны», «Крыльев Советов» и сборной Беларуси Александр Глеб признался, что хотел бы попробовать себя в роли тренера, хотя раньше его никогда не тянуло к тренерской работе.

«Раньше не представлял себя тренером. Я понимаю, что тренерская деятельность в корне отличается от карьеры футболиста. Перед тренером стоит очень много задач и вопросов, которые нужно стараться решать. Надо уделять этому ещё больше времени, чем в бытность футболистом: учиться и развиваться. Работать тренером очень непросто. Хочется закончить обучение и попробовать себя в этом качестве, а там будет видно», — сказал Александр Глеб в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Головин хорошо впишется в «Барселону» и «Арсенал». Где теперь легендарный Александр Глеб
Эксклюзив
«Головин хорошо впишется в «Барселону» и «Арсенал». Где теперь легендарный Александр Глеб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android