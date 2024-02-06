Андрей Чернышов: Джикии надо сменить обстановку, как сделал это Кузяев

Бывший футболист «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о дальнейшей карьере центрального защитника красно-белых Георгия Джикии, чей контракт с клубом истекает по окончании нынешнего сезона.

«Сложно представить Джикию в другом российском клубе. В последнее время мы олицетворяем «Спартак» с Георгием. Это лидер клуба, был определяющим игроком на протяжении многих лет. Но время тоже уходит. Возможно, ситуация Георгию настолько приелась, что лучше сменить обстановку, как сделал это Кузяев», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности 30-летний защитник провёл на поле 706 минут. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.