Чернышов: Джикия был капитаном «Спартака» — не мог за короткий период стать плохим игроком

Бывший футболист «Спартака» Андрей Чернышов высказался о капитане красно-белых Георгии Джикии, чей действующий контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

«Не совсем уместные заявления агента Джикии по поводу его будущего. Хотя знаю Вадима Шпинёва, общался с ним, когда работал в московском «Торпедо». Он производил впечатление приятного и адекватного человека. Либо тут образовалась злость на Абаскаля из-за невыполненных договорённостей. Бывает, что тренер обещает игроку одно, но делает по-другому. А если руководство клуба очень хочет Джикию и наперекор тренеру предложит баснословные условия? Как тогда быть с этими словами? Были прецеденты, когда игроки страдали из-за высказываний агентов. Это игра с обеих сторон.

Может быть, есть полное непринятие друг друга, хотя на сборах состоялся разговор между Джикией и Абаскалем. Возможно, ситуация уже ясна, просто мы пока не знаем об этом. Хочется, чтобы хороший игрок не страдал, а играл и приносил пользу. Не мог Джикия за короткий период времени стать плохим игроком: ещё недавно он был капитаном «Спартака» и основным игроком сборной России», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.