Витюгов: когда играл против Мбаппе, не было мысли, что это супертоп

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов поделился впечатлениями от игры против французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Правда ли, что я играл против Мбаппе на одном из детских турниров? Это был турнир во Франции, в Монтегю. Мы обыграли «Монако» со счётом 1:0. В том составе играл Килиан Мбаппе. У меня есть видеоподборка нескольких эпизодов, где он по-настоящему разбирается, показывает свой класс и чуть-чуть возит нас. Но на тот момент у меня не было мысли, что это будущий супертоп», — приводит слова Витюгова Metaratings.

Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил 29 голов и сделал семь результативных передач. 26-летний Максим Витюгов в сезоне-2023/2024 провёл 18 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 1 млн.