Мбаппе определился, где будет жить в Мадриде, готовясь к переходу в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который, по последней информации, принял решение, что по окончании нынешнего сезона присоединится к мадридскому «Реалу» в качестве свободного агента, уже определился с тем, где он будет жить, когда переедет в Мадрид. Об этом сообщает Bernabeu Digital.

По информации источника, готовясь к переходу в стан «сливочных», Мбаппе связался с друзьями из Мадрида для того, чтобы они порекомендовали ему наиболее комфортабельные районы испанской столицы.

Также на текущий момент французский нападающий осуществляет ремонт в своём парижском доме с целью поселить в него другого игрока «ПСЖ».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что президент «Реала» Флорентино Перес уже сообщил тренерскому штабу, что Мбаппе присоединится к «сливочным» в скором времени.