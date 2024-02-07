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«Аталанта» решила выкупить Де Кетеларе у «Милана»

«Аталанта» решила выкупить Де Кетеларе у «Милана»
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Форвард «Милана» Шарль Де Кетеларе, выступающий за «Аталанту» на правах годичной аренды, может остаться в клубе из Бергамо. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, боссы «Аталанты» приняли решение активировать опцию выкупа 22-летнего футболиста. Потенциальная сделка обойдётся бергамаскам в € 22 млн. Ещё € 4 млн могут быть выплачены в качестве бонусов при достижении определённых успехов.

В нынешнем сезоне Де Кетеларе провёл за «Аталанту» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с «Миланом» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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