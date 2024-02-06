Форвард «Аталанты» Мурьель близок к переходу в один из клубов МЛС

Нападающий «Аталанты» Луис Мурьель в ближайшее время сменит клубную прописку. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, колумбиец перейдёт в «Орландо Сити». Клуб из МЛС уже согласовал с 32-летним футболистом личные условия контракта. Потенциальное трудовое соглашение будет действовать на протяжении трёх лет. Отмечается, что «Аталанта» согласится отпустить своего нападающего за € 1 млн.

Мурьель выступает за «Аталанту» с 2019 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за бергамасков 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3,5 млн.