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Экс-игрок «Челси» Пети жёстко раскритиковал Почеттино после поражения в матче АПЛ

Экс-игрок «Челси» Пети жёстко раскритиковал Почеттино после поражения в матче АПЛ
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Бывший игрок «Челси» и чемпион мира в составе сборной Франции Эммануэль Пети поделился мнением о работе Маурисио Почеттино во главе «аристократов» после поражения в матче Преьмьер-Лиги с «Вулверхэмптоном» (4:2).

«Я был очень разочарован игрой «Челси» в матче с «Вулверхэмптоном». «Челси» выглядел таким дезорганизованным – в них был тактический беспорядок, не было ни боевого духа, ни общения, ни характера. Мне было жаль болельщиков «Челси».

Я подумал: «Зачем вы поставили Кристофера Нкунку в качестве «наконечника? Знает ли вообще Почеттино, что Нкунку делает лучше всего?» В Германии и Франции хорошо известно, что он не может играть в одиночку впереди и никогда этого не делал. Он очень хорош на позиции «десятки» или в паре с другим атакующим игроком, но он совершенно не справляется с ролью чистой «девятки».

Почеттино отказывается формировать тактику вокруг своих игроков, а состав команды на данный момент просто не имеет смысла. Тренер понятия не имеет, чем хочет заниматься, а работает так, будто уже уходит», – приводит слова Пети Metro.

Отметим, что «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 31 набранным очком после 23 туров.

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