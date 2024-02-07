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Почеттино: не я финишировал на 12-м месте в прошлом сезоне — сейчас у нас другой проект

Почеттино: не я финишировал на 12-м месте в прошлом сезоне — сейчас у нас другой проект
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал улучшение позиции команды в АПЛ по сравнению с прошлым сезоном в преддверии матча с «Астон Виллой» в Кубке Англии.

«Не я финишировал на 12-м месте в прошлом сезоне. Да, это было с «Челси», но сейчас у нас совсем другой состав, много изменений. Вы можете приводить эти сравнения, если хотите нам навредить, но, как мне кажется, это неуместно. Не думаю, что стало лучше или хуже, если проанализировать ситуацию. Трудно сравнивать, поскольку сейчас у нас абсолютно другой проект», – приводит Почеттино ВВС.

«Челси» занял 12-е место в предыдущем розыгрыше английской Премьер-лиги, успев по ходу кампании сменить трёх тренеров. Перед началом нового сезона команду возглавил Почеттино, и сейчас лондонцы располагаются на 11-й строчке в чемпионате.

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Бирмингем
Не начался
Челси
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