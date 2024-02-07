«Было не очень комфортно». Родригао — о тренировке «Зенита» в бассейне

Защитник «Зенита» Родригао высказался о тренировке команды в бассейне. Часть тренировки сине-бело-голубых на втором зимнем учебно-тренировочном сборе прошла под руководством тренеров по физподготовке в бассейне. Родригао отметил важность такой практики, но признался, что ему было не очень комфортно из-за плохих навыков плавания.

«Как мне тренировка „Зенита“ в бассейне? Признаюсь честно, для меня она была не самой комфортной, потому что я не очень хорошо плаваю (улыбается). Но мы все должны делать то, что от нас требуют в том числе тренеры по физподготовке. Кроме того, такая тренировка тоже важна — она помогает восстановлению и мышечному отдыху. Все на ней смеялись, шутили, а плавать и не требовалось. Так что в целом довольно приятная часть тренировки получилась», — приводит слова Родригао официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв в сезоне на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые отстают на два очка от лидера — «Краснодара».