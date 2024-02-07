«Торпедо» объявило о подписании воспитанника ЦСКА Мелекесцева

Московское «Торпедо» объявило о подписании воспитанника ЦСКА Тимура Мелекесцева.

«Тимур Мелекесцев — игрок «Торпедо»! Соглашение с нападающим рассчитано на полтора года с опцией продления на год. Добро пожаловать, Тимур!» — сообщает пресс-служба клуба.

Тимур является воспитанником «Краснодара», ЦСКА и московского «Динамо». Однако в России не получилось, и 22-летний нападающий уехал в чешский «Словацко», но оттуда стал отдаваться в аренду в махачкалинское «Динамо» и «Аланию». Потом в качестве свободного агента перебрался в белорусский «Энергетик-БГУ», а нынешний сезон начинал в «Сатурне».

В этом сезоне в ЛЕОН-Второй лиге Мелекесцев сыграл за «Сатурн» 17 матчей, где отметился девятью забитыми мячами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 150 тыс.