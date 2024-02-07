«Торпедо» объявило о переходе Эркинова в «Аль-Вахду» из ОАЭ

Узбекский полузащитник Хожимат Эркинов перешёл из московского «Торпедо» в «Аль-Вахду» из ОАЭ. Об этом сообщил официальный сайт автозаводского клуба.

«Хожимат присоединился к нашей команде в июле 2022 года. В составе «Торпедо» хавбек провёл 24 матча, отметившись одной результативной передачей. Во второй половине 2023 года Эркинов выступал за ташкентский «Пахтакор» на правах аренды. «Торпедо» активировало опцию возврата игрока этой зимой.

Мы благодарим Хожимата за время, проведённое в нашей команде, и желаем ему удачного выступления в Объединённых Арабских Эмиратах!» — написано в заявлении «Торпедо».

«Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 27 очков за 20 матчей.