«Лион» обыграл «Лилль» и вышел в 1/4 финала Кубка Франции

Завершился матч 1/8 финала Кубка Франции между «Лионом» и «Лиллем». Встреча прошла в Лионе. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

Первый мяч был забит в конце первого тайма, когда нигерийский полузащитник «Лиона» Гифт Орбан открыл счёт с передачи Райана Шерки. В начале второго тайма Шерки увеличил преимущество своей команды. Спустя лишь шесть минут бразильский защитник Алешандро отыграл один мяч для «Лилля» и установил окончательный счёт встречи. Ассист в активе Эдона Жегровы.

Таким образом, «Лион» вышел в четвертьфинал Кубка Франции. «Лилль» выбыл из турнира. Напомним, на предыдущих стадиях «Лион» одолел такие команды, как «Понталье» и «Бержерак». «Лилль» был сильнее «Голден Лиона» и «Расинга».