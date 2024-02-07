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«Лион» обыграл «Лилль» и вышел в 1/4 финала Кубка Франции

«Лион» обыграл «Лилль» и вышел в 1/4 финала Кубка Франции
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Завершился матч 1/8 финала Кубка Франции между «Лионом» и «Лиллем». Встреча прошла в Лионе. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

Кубок Франции . 1/8 финала
07 февраля 2024, среда. 20:30 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 1
Лилль
Лилль
1:0 Орбан – 40'     2:0 Шерки – 47'     2:1 Алешандро – 53'    

Первый мяч был забит в конце первого тайма, когда нигерийский полузащитник «Лиона» Гифт Орбан открыл счёт с передачи Райана Шерки. В начале второго тайма Шерки увеличил преимущество своей команды. Спустя лишь шесть минут бразильский защитник Алешандро отыграл один мяч для «Лилля» и установил окончательный счёт встречи. Ассист в активе Эдона Жегровы.

Таким образом, «Лион» вышел в четвертьфинал Кубка Франции. «Лилль» выбыл из турнира. Напомним, на предыдущих стадиях «Лион» одолел такие команды, как «Понталье» и «Бержерак». «Лилль» был сильнее «Голден Лиона» и «Расинга».

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