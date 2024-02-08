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«Локомотив» — «Торпедо»: стартовые составы команд на товарищеский матч зимних сборов

«Локомотив» — «Торпедо»: стартовые составы команд на товарищеский матч зимних сборов
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Московские «Локомотив» и «Торпедо» объявили стартовый состав на товарищеский матч. Игра пройдёт сегодня, 8 февраля, в рамках зимних учебно-тренировочных сборов команд в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток арбитра — в 10:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Локомотива»: Худяков, Митай, Морозов, Ньямси, Ненахов, Карпукас, Баринов, Миранчук, Тикнизян, Глушенков, Сулейманов.

Стартовый состав «Торпедо»: Ботнарь, Масалов, Бородин, Иваньков, Орехов, Горбунов, Москвичёв, Гуз, Рейна, Полоз, Гонгадзе.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
08 февраля 2024, четверг. 10:00 МСК
Локомотив
Москва, Россия
1-й тайм
1 : 0
Торпедо М
Москва, Россия
1:0 Сулейманов – 9'    

Напомним, «Локомотив» проведёт сегодня, 8 февраля, два товарищеских матча в ОАЭ. Вторая игра железнодорожников начнётся в 17:30 по московскому времени. Соперником «Локомотива» станет армянский «Уратру».

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