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«Моуринью придал бы команде характер». Пети — о возможной смене тренера в «Челси»

«Моуринью придал бы команде характер». Пети — о возможной смене тренера в «Челси»
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Бывший полузащитник «Челси» Эммануэль Пети высказался о возможной смене главного тренера в лондонском клубе. Экс-футболист считает, что кандидатура Жозе Моуринью отлично бы подошла на роль наставника «синих».

«Я слышал, что Моуринью может возглавить «Челси» с Джоном Терри в качестве ассистента. Если подумать, то это может быть интересно. Он придал бы команде характер и индивидуальность. На данный момент команда разбита, и Жозе мог бы стать человеком, который исправит это.

Почеттино отказывается выстраивать игру исходя из сильных сторон своих игроков. Он понятия не имеет, чего хочет, и кажется, он уже собрался уходить», – приводит слова Пети One Football.

Напомним, Моуринью уже возглавлял «Челси» с 2004 по 2007 год и с 2013 по 2015 год. Суммарно за два периода работы в лондонском клубе португальский специалист завоевал с «аристократами» восемь трофеев.

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