Деку: Моуринью в «Барселоне»? Он мой друг, но мы с ним давно не общались

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о возможном назначении экс-наставника «Ромы» Жозе Моуринью на пост главного тренера каталонской команды. Португальский функционер также упомянул наставника «Болоньи» Тьяго Мотту.

«Моуринью в «Барселоне»? Жозе мой друг, но мы с ним уже давно не общались. Тьяго Мотта? Я не видел много игр «Болоньи», поскольку мы заняты постоянными поездками, я слежу за другими командами. У него отличные результаты, однако между нами не было контактов», – приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Подопечные Хави набрали 50 очков за 23 тура. В следующем матче турнира сине-гранатовые в родных стенах сразятся с «Гранадой».