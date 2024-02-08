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Деку: Моуринью в «Барселоне»? Он мой друг, но мы с ним давно не общались

Деку: Моуринью в «Барселоне»? Он мой друг, но мы с ним давно не общались
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Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о возможном назначении экс-наставника «Ромы» Жозе Моуринью на пост главного тренера каталонской команды. Португальский функционер также упомянул наставника «Болоньи» Тьяго Мотту.

«Моуринью в «Барселоне»? Жозе мой друг, но мы с ним уже давно не общались. Тьяго Мотта? Я не видел много игр «Болоньи», поскольку мы заняты постоянными поездками, я слежу за другими командами. У него отличные результаты, однако между нами не было контактов», – приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Подопечные Хави набрали 50 очков за 23 тура. В следующем матче турнира сине-гранатовые в родных стенах сразятся с «Гранадой».

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