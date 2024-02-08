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«Зенит» заработал больше всех клубов России за участие в групповом этапе Кубка страны

«Зенит» заработал больше всех клубов России за участие в групповом этапе Кубка страны
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Российский футбольный союз опубликовал данные по поводу выплат клубам за выступления в групповом этапе Кубка России (Пути РПЛ). Так, суммарно клубы РПЛ получили 907,2 млн рублей за игру на групповом этапе.

Лидер по этому показателю — «Зенит», который получил 75,7 миллионов рублей. Далее идёт группа из семи клубов (ПФК ЦСКА, «Балтика», «Спартак», «Краснодар», «Оренбург», «Ростов», «Локомотив»), которая получила по 66,2 млн рублей.

Меньше всех (37,7 млн рублей за групповой этап) получили казанский «Рубин», «Пари Нижний Новгород» и самарские «Крылья Советов».

Подчёркивается, что выплаты призовых клубам присваиваются за достижение спортивного результата и исполнение коммерческих и медийных обязательств.

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