«Локомотив» вырвал победу над армянским «Урарту» в концовке встречи

Сегодня, 8 февраля, состоялся товарищеский матч, в котором встретились московский «Локомотив» и «Урарту» из Армении. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Игра завершилась победой железнодорожников со счётом 2:1.

Первый гол в матче был забит на 24-й минуте. Отличился центральный защитник «Локомотива» Егор Погостнов. Гости сравняли счёт на 80-й минуте, однако уже на 85-й Рифат Жемалетдинов вновь вывел свою команду вперёд.

Отметим, что этот матч стал для «Локомотива» вторым за день. Ранее красно-зелёные уверенно обыграли московское «Торпедо».

Напомним, после завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги подопечные Михаила Галактионова набрали 31 очко и расположились на четвёртом месте в турнирной таблице.