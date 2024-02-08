«Локомотив» вырвал победу над армянским «Урарту» в концовке встречи
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Сегодня, 8 февраля, состоялся товарищеский матч, в котором встретились московский «Локомотив» и «Урарту» из Армении. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Игра завершилась победой железнодорожников со счётом 2:1.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
08 февраля 2024, четверг. 17:30 МСК
Локомотив
Москва, Россия
Окончен
2 : 1
Урарту
Ереван, Армения
1:0 Погостнов – 24' 1:1 2:1 Жемалетдинов – 85'
Первый гол в матче был забит на 24-й минуте. Отличился центральный защитник «Локомотива» Егор Погостнов. Гости сравняли счёт на 80-й минуте, однако уже на 85-й Рифат Жемалетдинов вновь вывел свою команду вперёд.
Отметим, что этот матч стал для «Локомотива» вторым за день. Ранее красно-зелёные уверенно обыграли московское «Торпедо».
Напомним, после завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги подопечные Михаила Галактионова набрали 31 очко и расположились на четвёртом месте в турнирной таблице.
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