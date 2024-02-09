Российский игрок Иван Игнатьев спел «Катюшу» на командном ужине в сербском «Железничаре»

Бывший нападающий «Рубина», «Локомотива», «Краснодара» Иван Игнатьев, недавно присоединившийся к сербскому «Железничару», исполнил известную отечественную песню «Катюша» во время командного ужина своей новой команды.

Иван Игнатьев спел «Катюшу» на ужине в сербском «Железничаре»:

Напомним, до перехода в «Железничар» 25-летний футболист выступал за «Сочи». В нынешнем сезоне чемпионата России нападающий принял участие в 12 матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Также на его счету шесть матчей в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.