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Иван Игнатьев прокомментировал переход в сербский «Железничар»

Иван Игнатьев прокомментировал переход в сербский «Железничар»
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Российский нападающий клуба «Железничар Панчево» Иван Игнатьев прокомментировал переход в сербскую команду.

«Сербия очень близка к нам по духу, менталитету, поэтому я уверен, что быстро адаптируюсь. Не вижу отличий между футболом здесь и в России, мяч везде круглый, а поле одного и того же масштаба. Буду надеяться, что у нас будет много возможностей радовать наших болельщиков», — приводит слова Игнатьева пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Иван провёл 12 матчей за «Сочи», в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Также на его счету шесть матчей в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего россиянина составляет € 800 тыс. Игнатьев является воспитанником системы «Краснодара», а потом успел сыграть за «Рубин», «Крылья Советов» и «Локомотив».

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