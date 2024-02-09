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Главный тренер сборной Испании де ла Фуэнте высказался о Лиге Наций 2024/2025

Главный тренер сборной Испании де ла Фуэнте высказался о Лиге Наций 2024/2025
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался об итогах жеребьёвки Лиги наций УЕФА 2024/2025.

В группу 4 к испанцам попали сборная Дании, Швейцарии и Сербии.

«Нам потребуется показать себя с лучшей стороны, чтобы иметь возможность выйти из группы. Я рад быть в числе 16 команд, выбранных для участия в этом этапе. Для меня большая честь руководить сборной Испании в таком важном турнире.

Соперники очень сложные, потому что здесь находятся 16 лучших команд Европы, и мы хотим соответствовать требованиям, которые они нам предъявят, что будет максимальным. Нужно идти шаг за шагом, матч за матчем, это будут очень сложные встречи, и у каждого соперника есть свои особенности», — приводит слова де ла Фуэнте SPORT.

Также в Лиге А участвуют Хорватия, Португалия, Италия, Франция, Германия, Нидерланды.

Начало турнира запланировано на сентябрь 2024 года, а финал состоится в июне 2025-го

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