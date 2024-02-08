Стали известны результаты жеребьёвки группового этапа Лиги наций — 2024/2025

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В четверг, 8 февраля, в Париже (Франция) состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги наций — 2024/2025. Мероприятие началось в 20:00 по московскому времени.

Итоговые группы Лиги наций

Лига А

Группа 1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия.

Группа 2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль.

Группа 3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина.

Группа 4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия.

Лига В

Группа 1: Чехия, Украина, Албания, Грузия.

Группа 2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция.

Группа 3: Австрия, Словения, Норвегия, Казахстан.

Группа 4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция.

Лига С

Группа 1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония.

Группа 2: Румыния, Косово, Кипр, Литва/Гибралтар.

Группа 3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь.

Гурппа 4: Армения, Фарерские Острова, Северная Македония, Латвия.

Лига D

Группа 1: Литва/Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн.

Группа 2: Молдавия, Мальта, Андорра.

Начало турнира запланировано на сентябрь 2024 года, а финал состоится в июне 2025-го