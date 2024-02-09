Аленичев: тренеру Мостовому есть чему научить молодое поколение

Российский специалист Дмитрий Аленичев высказался о решении бывшего футболиста Александра Мостового получить тренерскую лицензию.

«Рад ли тому, что Мостовой пошёл учиться на тренера? Конечно! Мы с Егором Титовым и с Андреем Тихоновым давно ему об этом говорили, что нужно обязательно попробовать, обладая таким богатым опытом. Давно надо было получать эту лицензию и искать команду. Саня, наверное, хочет начать сразу с команды РПЛ. Моё мнение, что можно попробовать и со Второй или Первой лиги.

То, что Мостовой уже учится – это большое дело. Я желаю ему в ближайшее время всё-таки закончить учёбу и начать свою тренерскую профессиональную карьеру. Ему есть чему научить молодое поколение», – приводит слова Аленичева Metaratings.

О начале обучения Александра Мостового на тренера стало известно в мае 2023 года. Он проходит обучение с другими экс-футболистами по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА» для профессиональных игроков.